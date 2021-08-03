Соратниці Навального в РФ обмежили свободу
Соратниця російського опозиційного політика Олексія Навального Любов Соболь отримала 1,5 роки обмеження волі через "санітарну справу".
Джерело: Meduza
Деталі: За версією звинувачення, Соболь і інші фігуранти справи закликали вийти на акцію в підтримку Навального, яка відбулася у Москві 23 січня 2021 року і таким чином підбурювали людей до порушення санітарно-епідеміологічних норм.
Звинувачення просило для Соболь два роки обмеження волі.
Її адвокат Володимир Воронін повідомив, що суд заборонив Соболь залишати житло з 22:00 до 6:00, відвідувати масові заходи, виїжджати за межі Москви і Московської області.
Також вона повинна тричі на місяць відзначатися в управлінні ФСВП за місцем проживання.
Адвокат заявив, що рішення суду буде оскаржено.
Саму Соболь під час оголошення вироку вивели із залу суду за спробу зйомки.