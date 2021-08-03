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Соратниці Навального в РФ обмежили свободу

Вівторок, 3 серпня 2021, 13:55

Соратниця російського опозиційного політика Олексія Навального Любов Соболь отримала 1,5 роки обмеження волі через "санітарну справу".

Джерело: Meduza

Деталі: За версією звинувачення, Соболь і інші фігуранти справи закликали вийти на акцію в підтримку Навального, яка відбулася у Москві 23 січня 2021 року і таким чином підбурювали людей до порушення санітарно-епідеміологічних норм.

Звинувачення просило для Соболь два роки обмеження волі.

Її адвокат Володимир Воронін повідомив, що суд заборонив Соболь залишати житло з 22:00 до 6:00, відвідувати масові заходи, виїжджати за межі Москви і Московської області.

Також вона повинна тричі на місяць відзначатися в управлінні ФСВП за місцем проживання.

Адвокат заявив, що рішення суду буде оскаржено.

Саму Соболь під час оголошення вироку вивели із залу суду за спробу зйомки.

Українська правда
Теми: НавальнийРосіясуд


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