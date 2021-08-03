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Українців попередили про небезпечні погодні явища

Вівторок, 3 серпня 2021, 14:16
Українців попередили про небезпечні погодні явища
Фото ДСНС

4 серпня вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються дощі з грозами, град та шквали.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "4 серпня вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)". 

 

Деталі: 4-5 серпня у східних, Сумській, Житомирській, Київській, Полтавській областях та в Криму, 4 серпня і в Вінницькій та Черкаській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

3 серпня у південних, східних, Дніпропетровській областях та на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Українська правда

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Теми: погода
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