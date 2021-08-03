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Київський суд попереджає про масову розсилку фейкових повісток

Вівторок, 3 серпня 2021, 14:32
"Радіо Свобода"

Київський апеляційний суд повідомляє про неодноразові випадки розсилки фейкових судових повісток-повідомлень про виклик до суду через електронну пошту від імені Київського апеляційного суду.

Джерело: сайт суду

Деталі: Листи надходять з адреси, домен якої схожий на електронну пошту Київського апеляційного суду. Ініціатори розсилки незаконно використовують логотип та найменування суду.

Вказана спам-розсилка містить вкладення, активація якого призводить до інфікування операційної системи шкідливим програмним забезпеченням.

Дослівно: "Київський апеляційний суд закликає бути пильними та не відкривати вкладення листів, яких ви не очікували отримати. Зверніть увагу, єдина офіційна електронна адреса, від імені якої можуть надходити повідомлення є inbox@kia.court.gov.ua.

Наразі Київський апеляційний суд з’ясовує ситуацію та повідомляє про намір звернутися до відповідних органів із запитом про встановлення організаторів фейкової розсилки".

Українська правда
Теми: суд


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