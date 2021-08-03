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Україна виборола ще одну медаль на Олімпіаді – бронзу

Вівторок, 3 серпня 2021, 15:21

Борчиня Алла Черкасова здобуває для України бронзову нагороду Олімпіади у Токіо у вільній боротьбі до 68 кг.

Джерело: Національний олімпійський комітет у Twitter

Дослівно: "Ще одну гарну новину маємо з борцівських килимів олімпійського Токіо!  Українська борчиня Алла Черкасова (до 68 кг) виборює до скарбнички синьо-жовтої збірної сьому нагороду Олімпійських ігор!"

Деталі: У бронзовій зустрічі українка поборола представницю Японії Сару Досьо - 2:0.

Черкасова раніше зазначала, що привезти нагороду її просив син: "Син у мене просив медаль і я готова зробити все, щоб її привезти".

 

Нагадаємо: 

  • В українському заліку є 6 бронзових нагород та одне "срібло".

Українська правда
Теми: ОлімпіадаУкраїнаспорт


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