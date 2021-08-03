Україна виборола ще одну медаль на Олімпіаді – бронзу

Борчиня Алла Черкасова здобуває для України бронзову нагороду Олімпіади у Токіо у вільній боротьбі до 68 кг.

Джерело: Національний олімпійський комітет у Twitter

Дослівно: "Ще одну гарну новину маємо з борцівських килимів олімпійського Токіо! Українська борчиня Алла Черкасова (до 68 кг) виборює до скарбнички синьо-жовтої збірної сьому нагороду Олімпійських ігор!"

Деталі: У бронзовій зустрічі українка поборола представницю Японії Сару Досьо - 2:0.

Черкасова раніше зазначала, що привезти нагороду її просив син: "Син у мене просив медаль і я готова зробити все, щоб її привезти".

Щиро вітаю нашу Аллу Черкасову зі здобуттям «бронзи» у вільній боротьбі в категорії до 68 кг. Впевнено здолавши олімпійську чемпіонку з 🇯🇵 Сару Досьо, Алла принесла 7-му медаль у скарбничку 🇺🇦. Пишаємося тобою, Алло! Вболіваймо за українських спортсменів на #Олімпіаді @Tokyo2020! pic.twitter.com/Qx0qnRVUBT — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 3, 2021

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