Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна виборола ще одну медаль на Олімпіаді – бронзу

Вівторок, 3 серпня 2021, 15:21
Україна виборола ще одну медаль на Олімпіаді – бронзу

Борчиня Алла Черкасова здобуває для України бронзову нагороду Олімпіади у Токіо у вільній боротьбі до 68 кг.

Джерело: Національний олімпійський комітет у Twitter

Дослівно: "Ще одну гарну новину маємо з борцівських килимів олімпійського Токіо!  Українська борчиня Алла Черкасова (до 68 кг) виборює до скарбнички синьо-жовтої збірної сьому нагороду Олімпійських ігор!"

Деталі: У бронзовій зустрічі українка поборола представницю Японії Сару Досьо - 2:0.

Черкасова раніше зазначала, що привезти нагороду її просив син: "Син у мене просив медаль і я готова зробити все, щоб її привезти".

 

Нагадаємо: 

  • В українському заліку є 6 бронзових нагород та одне "срібло".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОлімпіадаУкраїнаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Олімпіада
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Міжнародний олімпійський комітет став на бік агресора: як відновити справедливість
Глава МОК хоче, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Олімпіаді
Останні новини
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
Усі новини...
Реклама: