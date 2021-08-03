6 патрульним дали по 8 років в’язниці за перевищення повноважень
Галицький райсуд Львова засудив до 8 років ув’язнення 6 патрульних поліцейських, яких визнали винними у перевищенні службових повноважень, що призвело до смерті людини, під час рейду у гральному закладі у 2018 році.
Джерело: "Інтерфакс-Україна", Zaхid.net з посиланням на рішення суду від 3 серпня
Деталі: Суд визнав поліцейських підрозділу тактико-оперативного реагування Назарія Андрушківа, Станіслава Гетьмана, Олександра Демчину, Степана Дороша, Дмитра Леськіва та Олега Устіяновського винними у перевищенні службових повноважень вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 ККУ).
Окрім 8 років в’язниці, усіх обвинувачених позбавили спеціальних звань "лейтенант поліції" та заборонили займати посади у державних органах упродовж 3 років.
Згідно з рішенням суду, поліцейські неправомірно застосували фізичну силу до постраждалого, вдягли на нього пластикові наручники-стяжки, чим позбавили його можливості надати собі допомогу самостійно та сприяли його удушенню.
Також суд ухвалив стягнути з держбюджету моральну шкоду понад 4 мільйони гривень на користь найближчих родичів загиблого. Поліцейські з власних коштів мають компенсувати 48 тисяч гривень за проведення криміналістичної експертизи.
У патрульній поліції Львівщини повідомили, що засуджені поліцейські не відсторонені від роботи і перебувають на службі. Вони подаватимуть апеляцію.
Передісторія:
- Трагічний інцидент стався 9 лютого 2018 року, коли поліцейські проводили перевірку відвідувачів салону гральних автоматів на вулиці Куліша у центрі Львова.
- Під час поверхневого огляду 22-річного львів’янина Володимира Клима у його кишені намацали якийсь згорток. В момент затримання хлопець проковтнув поліетиленовий пакетик з наркотиками.
- За даними Zaхid.net, патрульні намагались змусити хлопця виплюнути пакет, але він знепритомнів. Юнака вивели на вулицю, надавали домедичну допомогу, але врятувати не змогли.
- Експертиза підтвердила, що Клим проковтнув поліетиленовий пакет з двома грамами канабісу – пакет повністю перекрив дихальні шляхи і хлопець помер від асфіксії.