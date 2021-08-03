Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Швейцарія зняла обмеження на в’їзд мандрівників з України

Вівторок, 3 серпня 2021, 16:48
Швейцарія зняла обмеження на в’їзд мандрівників з України

Швейцарія з 2 серпня зняла обмеження на будь-які поїздки з України.

Про це повідомляє інтерактивний ресурс МЗС України, пише "Європейська правда".

Водночас при в’їзді до Швейцарії необхідно пред’явити один із документів. Це може бути сертифікат про повний курс вакцинації, якщо після отримання останньої дози минуло 14 днів. Швейцарія наразі визнає вакцини, розроблені Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen/Johnson & Johnson, Sinopharm/BIBP, Sinovac.

Або ж приїжджий може надати негативний результат ПЛР-тесту, негативний результат швидкого тесту на антиген чи підтвердження про одужання від коронавірусу протягом останніх шести місяців.

Для осіб, які прибули до Швейцарії з регіонів з небезпечними варіантами вірусу і перебували на території цих регіонів більше 10 днів, та які не щеплені або не можуть довести, що за останні шість місяців хворіли на COVID-19, передбачений 10-денний карантин.

Подорожуючим до Швейцарії літаком слід завчасно заповнити в’їзний онлайн-формуляр.

Нагадаємо, нові правила перетину кордону України, які передбачатимуть переваги для вакцинованих, почнуть діяти з 5 серпня.

"Українська правда" у Threads

Теми: ШвейцаріяУкраїнатуризмкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Швейцарія
До Швейцарії з початку війни ввезли 75 тонн російського золота – розслідування
Швейцарія не дозволила реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які готували для України
У нейтральній Швейцарії дізнались, як їхні бронеавтомобілі потрапили в Україну
Останні новини
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
Усі новини...
Реклама: