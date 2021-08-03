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Невідомий застрелив чоловіка в Одесі: поліція почала спецоперацію

Вівторок, 3 серпня 2021, 17:10
Невідомий застрелив чоловіка в Одесі: поліція почала спецоперацію
Фото: Поліція

У дворі багатоповерхівки на вулиці Малиновського в Одесі невідомий вистрілив у чоловіка, який згодом помер у лікарні. По місту ввели поліцейську операцію "Сирена".

Джерело: Відділ комунікації поліції Одеської області, "Думская

Деталі: Спочатку пораненого госпіталізували, проте пізніше він помер у лікарні. Його особа встановлена, кажуть в поліції.

Джерела місцевого видання "Думская" у правоохоронних органах стверджують, що загиблого застрелили представники одного із етнічних угруповань Одеси, які виконали вбивство на замовлення. Там же вказують, що чоловік був фігурантом кримінального провадження через вимагання. 

 
Фото: поліція

У поліції розповіли, що нападник із місця події втік на "Мерседесі" сріблястого кольору. Для його пошуку та затримання в місті введена спеціальна поліцейська операція "Сирена". 

 
Фото: поліція

За фактом умисного вбивства поліцейські розпочали провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. 

Українська правда

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Теми: Одесакриміналполіція
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