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Зеленський подарував Литві колючий дріт для зупинки мігрантів з Білорусі

Вівторок, 3 серпня 2021, 17:36
Зеленський подарував Литві колючий дріт для зупинки мігрантів з Білорусі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Литві у зв’язку з напливом мігрантів з території Білорусі.

Про це повідомила пресслужба глави держави у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Указ підписаний "з метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася у Литовській Республіці у зв’язку зі стрімким збільшенням кількості нелегальних мігрантів".

В указі наголошується, що Кабінет міністрів України має забезпечити надання гуманітарної допомоги Литовській Республіці для облаштування її державного кордону.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні уряду 28 липня підтримав проєкт указу президента України про надання Литві колючого дроту для облаштування жержавного кордону.

Скільки дроту пропонується надати Литві згідно з текстом проєкту, не повідомлялося.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, що Литва нині зіштовхнулася з безпрецедентною міграційною кризою, взялася терміново укріплювати кордон, але виявилося, що їй бракує… колючого дроту.  Тому Україна вирішила швидко ухвалити рішення про передачу Литві гуманітарної допомоги.

У Литві прогнозують, що до кінця року в країну може прибути 10 тисяч нелегальних мігрантів.

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Теми: ЗеленськийЛитвакордонБілорусьміграція
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