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У Латвії запропонували ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Вівторок, 3 серпня 2021, 20:06

У Латвії фракція Національного об’єднання, яке входить в керівну коаліцію, запропонувала запровадити надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.

Про це йшлося на зустрічі франції з главою МВС Латвії Марією Голубєвою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Сьогодні глава МВС обговорила з депутатами Сейму від Національного об'єднання ситуацію на латвійсько-білоруському кордоні. А саме те, що потрібно робити Латвії, щоб з Білорусі в країну не попрямували нелегальні мігранти так, як це зараз відбувається на кордоні з Литвою.

Як повідомляє Національне об'єднання, під час зустрічі вдалося досягти домовленості про необхідність ввести надзвичайний стан в прикордонному регіоні. Також Нацоб'єднання підкреслило, що потрібно якнайшвидше збудувати стіну на кордоні. Реалізація цього проєкту запізнювалася, але зараз, на думку політиків, стіна може стати реальною перешкодою для проникнення мігрантів. Щоб прискорити процес будівництва, необхідно зняти нормативні бар'єри. Також на зустрічі йшлося про те, що потрібно внести поправки до Кримінального закону, посиливши покарання для організаторів і учасників контрабанди людей.

Голова парламентської фракції Національного об'єднання Яніс Домбрава зазначив, що під час зустрічі вдалося досягти порозуміння в тому, що мова зараз йде не про класичних біженців, шукачів притулку в Латвії.

Те, що відбувається на кордоні з Білоруссю оцінюється політиками як гібридна загроза.

Як повідомлялося, Національні збройні сили Латвії з 12 липня відправили ополчення на східний кордон країни для зміцнення заходів щодо стримування нелегальної імміграції.

Теми: ЛатвіяБілоруськордон


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