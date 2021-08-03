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Губернатора Нью-Йорка звинувачують у сексуальних домаганнях

Вівторок, 3 серпня 2021, 22:15
Фото: Michael Nagle / Getty Images

Прокуратура оголосила, що губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо сексуально домагався більше десятка жінок.

Джерело: Reuters

Деталі: Відповідну заяву оголосила прокурорка штату Летиція Джеймс після п’яти місяців розслідування. Сам Куомо відкидає звинувачення та не планує подавати у відставку. 

63-річний губернатор каже, що ніколи не належним чином нікого не торався та сексуально не домагався. 

Слідство ж стверджує, що Куомо начебто сексуально домагався 11 жінок, завдяки чому офіс губернатора перетворився в "токсичне робоче місце". 

Водночас, розслідування має цивільний характер, тобто не веде напряму до порушення кримінальної справи. 

Українська правда


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