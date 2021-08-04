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Біля резиденції міністра оборони Афганістану підірвали замінований автомобіль

Середа, 4 серпня 2021, 05:43
Біля резиденції міністра оборони Афганістану підірвали замінований автомобіль
ФОТО: Dawn

В Кабулі – столиці Афганістану – невідомі підірвали замінований автомобіль та проникли у резиденцію міністра оборони Афганістану Бісмілая Хана Мохаммаді.

Джерело: Xinhuanet

Деталі: Представник поліції Кабула Басір Муджахід заявив, що детальніша інформація про вибух буде надана після розслідування.

Невідомі бойовики спочатку підірвали замінований автомобіль біля резиденції міністра, а за вибухом було чути постріли.

За словами очевидця, після вибуху кілька нападників проникли на територію будинку міністра, і вогонь продовжився.

Нападники також застосували ручні гранати, оскільки були чутні слабкі вибухи.

Речник Міністерства оборони Фавад Аман підтвердив, що міністр оборони знаходиться в безпеці.

За деякими даними, є жертви і поранені.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістанвибух
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