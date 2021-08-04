Біля резиденції міністра оборони Афганістану підірвали замінований автомобіль
Середа, 4 серпня 2021, 05:43
В Кабулі – столиці Афганістану – невідомі підірвали замінований автомобіль та проникли у резиденцію міністра оборони Афганістану Бісмілая Хана Мохаммаді.
Джерело: Xinhuanet
Деталі: Представник поліції Кабула Басір Муджахід заявив, що детальніша інформація про вибух буде надана після розслідування.
Невідомі бойовики спочатку підірвали замінований автомобіль біля резиденції міністра, а за вибухом було чути постріли.
За словами очевидця, після вибуху кілька нападників проникли на територію будинку міністра, і вогонь продовжився.
Нападники також застосували ручні гранати, оскільки були чутні слабкі вибухи.
Речник Міністерства оборони Фавад Аман підтвердив, що міністр оборони знаходиться в безпеці.
За деякими даними, є жертви і поранені.