Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Греція побила новий температурний рекорд – понад +47 градусів

Середа, 4 серпня 2021, 06:47
Греція побила новий температурний рекорд – понад +47 градусів
ФОТО: Greekreporter

У місті Лангадас на півночі Греції у вівторок зафіксована найвища температура у країні, яка досягла +47,1 градуса за Цельсієм.

Джерело: Ekathimerini

Деталі: Національна обсерваторія Афін зафіксувала рекорд у Лангадасі, який знаходиться поблизу Салонік.

Згідно з метеорологічними даними, далі за рівнем спеки йдуть Макракомі в районі Фіотіда з температурою +46,2°С та Арфара в Мессінії на південному заході Пелопоннесу з температурою +46,1°С.

За ними – Стиліда, Краніді, Спарта та Аргос з температурами від +45,6 до +45,9 за Цельсієм.

У столиці Греції найвища температура дня +45°С зафіксована у промислових зонах Аспропіргос та Ахарнон.

Грецькі метеорологи попереджають і надалі про високу температуру в понад +40°С.

Що передувало: У Греції триває хвиля сильної спеки, в понеділок температура в одному з районів перевищила +46 градусів Цельсія.

"Українська правда" у Threads

Теми: Греціяпогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Греція
Грецькі консерватори, що прийшли до влади, хочуть легалізувати одностатеві шлюби
Лідери Греції й Туреччини зустрінуться на полях саміту НАТО у Вільнюсі
Партії в Греції призупинили виборчу кампанію після загибелі десятків мігрантів у морі
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: