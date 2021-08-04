Греція побила новий температурний рекорд – понад +47 градусів

У місті Лангадас на півночі Греції у вівторок зафіксована найвища температура у країні, яка досягла +47,1 градуса за Цельсієм.

Джерело: Ekathimerini

Деталі: Національна обсерваторія Афін зафіксувала рекорд у Лангадасі, який знаходиться поблизу Салонік.

Згідно з метеорологічними даними, далі за рівнем спеки йдуть Макракомі в районі Фіотіда з температурою +46,2°С та Арфара в Мессінії на південному заході Пелопоннесу з температурою +46,1°С.

За ними – Стиліда, Краніді, Спарта та Аргос з температурами від +45,6 до +45,9 за Цельсієм.

У столиці Греції найвища температура дня +45°С зафіксована у промислових зонах Аспропіргос та Ахарнон.

Грецькі метеорологи попереджають і надалі про високу температуру в понад +40°С.

Що передувало: У Греції триває хвиля сильної спеки, в понеділок температура в одному з районів перевищила +46 градусів Цельсія.