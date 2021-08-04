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Україна повернулася в 10-ку лідерів у Європі за добовою смертністю від коронавірусу

Середа, 4 серпня 2021, 07:19
Україна повернулася в 10-ку лідерів у Європі за добовою смертністю від коронавірусу
ФОТО: МОЗ

За добу 2 серпня у світі діагностували понад 617 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Бразилії. Україна на 6 місці в Європі за добовою смертністю від коронавірусу.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 104 тисячі, в Індії – понад 44 тисячі нових інфікувань, у Бразилії – понад 32 тисячі випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Франція.

Україна серед країн світу займає 18 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 8 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Росія, Франція, Британія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Іспанія, Україна у цьому рейтингу – на 6 місці.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 180 536 725 осіб. Наразі нараховується понад 15 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 258 923 смерті від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 2 серпня 2021 року в Україні зафіксували 827 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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