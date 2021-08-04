В Україні знову росте захворюваність на COVID: майже тисяча нових випадків, 43 смерті

За добу 3 серпня в Україні зафіксували 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 43 людини померли.

Джерело: МОЗ

Деталі: Із тих, хто захворіли, 59 дітей та 48 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.

За минулу добу потрапили до лікарень 572 особи, померли 43 пацієнти, одужало 570 людей.

За добу було протестовано: методом ПЛР – 22 533 особи, методом ІФА – 8 064 особи, експрес-тестами – 16 845 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 255 345 осіб; одужало – 2 188 273 особи; летальних випадків – 53 024; проведено ПЛР-тестувань – 11 446 663.

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