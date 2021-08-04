Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україні знову росте захворюваність на COVID: майже тисяча нових випадків, 43 смерті

Середа, 4 серпня 2021, 08:13

За добу 3 серпня в Україні зафіксували 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 43 людини померли.

Джерело: МОЗ

Деталі: Із тих, хто захворіли, 59 дітей та 48 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.

За минулу добу потрапили до лікарень 572 особи, померли 43 пацієнти, одужало 570 людей.

За добу було протестовано: методом ПЛР – 22 533 особи, методом ІФА – 8 064 особи, експрес-тестами – 16 845 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 255 345 осіб; одужало – 2 188 273 особи; летальних випадків – 53 024; проведено ПЛР-тестувань – 11 446 663.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: Covid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоГолову Харківської облради запідозрили в отриманні більше мільйона хабаря

СБУ заборонила в'їзд в Україну білорусу-соратнику Коротких

Кабмін звільнив Геращенка з посади заступника глави МВС

фотоЩе одну медаль для України виборола борчиня Коляденко

Україна завоювала першу в історії олімпійську медаль у артистичному плаванні

Україна здобуває перше золото на Олімпіаді у Токіо

Усі новини...
Covid-2019
За добу в Україні додалося більше 800 хворих на COVID, 26 смертей
Влада розглядає можливість послабити обмеження для вакцинованих - санлікар
Україна буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих - Радуцький
Останні новини
16:48
У Мінську за закритими дверима почали суд над Колесніковою
16:44
"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд зі Львова до Херсона
16:17
фотоГолову Харківської облради запідозрили в отриманні більше мільйона хабаря
16:12
Тендер на розподіл частот для 5G перенесли на 2022 рік
16:11
За організацію "Іловайського котла" двом генералам РФ повідомили про підозру
16:01
Рябікін переміг у конкурсі на голову Держмитниці – очолював її з листопада
15:36
СБУ заборонила в'їзд в Україну білорусу-соратнику Коротких
15:30
Купівля житла через "Укрфінжитло": Кабмін визначив умови надання кредитів
15:29
Україна подала офіційний запит на приєднання до Об'єднаного центру з кібероборони НАТО
15:24
Кабмін звільнив Геращенка з посади заступника глави МВС
Усі новини...