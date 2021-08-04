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Кулеба та Єрмак приїхали до США для підготовки візиту Зеленського: жодних "підвищених тонів"

Середа, 4 серпня 2021, 08:31
Кулеба та Єрмак приїхали до США для підготовки візиту Зеленського: жодних підвищених тонів
ФОТО KHODA.GOV.UA

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та глава Офісу президента Андрій Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту Володимира Зеленського до США 30 серпня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook.

Міністр розповів, що під час візиту заплановані зустрічі з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, держсекретарем Ентоні Блінкеном, сенаторами та американськими аналітиками.

"У президентів є низка великих тем. Але якими б вони не були, не буде жодних  "підвищених тонів" або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору", - зазначив Кулеба.

Міністр відзначив, що Зеленський поїде до Сполучених Штатів одразу після наймасштабнішої в історії України міжнародної події: установчого саміту Кримської платформи, на який до Києва приїдуть понад три десятки партнерів, в тому числі делегація із США.

Зазначимо, що делегацію США на саміті Кримської платформи представлятиме міністр транспорту Пітер Буттіджедж.

Нагадаємо, 21 липня Білий дім повідомив, що Байден чекає на Зеленського у Вашингтоні 30 серпня.

Невдовзі після цього США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Читайте також - В гості до Байдена: відповідаємо на питання про запрошення Зеленського у США

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Теми: ЗеленськийСШАБайденМЗС
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