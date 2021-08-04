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Іноземців знову штрафуватимуть за порушення перебування в Україні

Середа, 4 серпня 2021, 10:53

Уряд скасував свою ж норму, згідно з якою всі іноземці, які порушили строк перебування на території України в період або внаслідок установлення карантину, звільнялися від адміністративної відповідальності.

Джерело: Державна прикордонна служба, речник відомства Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: Прикордонники вказують, що 7 серпня набирає чинності постанова Кабінету міністрів від 21 липня 2021 року. Нею вносяться зміни до пункту 2 постанови уряду від 18 березня 2020 року.

Згідно зі змінами, звільнення від адміністративної відповідальності стосуватиметься виключно тих іноземців, які не мали змоги виїхати за межі України або не змогли звернутися до відповідних органів/підрозділів ДМС із заявою про продовження строку перебування в Україні з обставин, спричинених установленими обмеженням в умовах карантину.

Санкція статті цього адміністративного порушення - штраф у розмірі від 1 700 грн до 5 100 грн.

Пряма мова Демченка: "З перших днів карантину, розуміючи, що багато іноземців стикаються з тим, що не можуть вчасно залишити межі України, не порушуючи терміни перебування в нашій державі, урядом було прийнято рішення про тимчасове не притягнення до адмінвідповідальності такої категорії громадян.

Водночас у рішенні було прописано, що ця норма є тимчасовою, тому зважаючи на реалії, які є на даний момент, уряд ухвалив рішення про скасування цієї норми".

Українська правда
Теми: Прикордонна служба


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