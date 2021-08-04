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До Кабміну зайшов чоловік з гранатою і погрожує її підірвати

Середа, 4 серпня 2021, 10:59
До Кабміну зайшов чоловік з гранатою і погрожує її підірвати

Невідомий чоловік з гранатою в руці зайшов до будівлі Кабінету міністрів і погрожує її підірвати.

Джерелопресслужба МВС, Інтерфакс-Україна

Деталі: За даними інформагентства, відповідне відео з'явилося в соціальних мережах. Цю інформацію підтвердили в поліції Києва. "Так, надійшов такий виклик, на місці працюють правоохоронці", - повідомили в столичному главку.

У Кабінеті міністрів повідомили, що не коментують те, що відбувається, питанням займається Міністерство внутрішніх справ і поліція. Також відзначили, що підготовка до засідання Кабміну проходить в звичайному режимі.

Обережно, на відео ненормативна лексика.

У МВС повідомили, що наразі з чоловіком ведуть перемовини. На місці події присутнє керівництво Нацполіції та поліції Києва. 

Зазначається, що у випадку відмови припинити правопорушення, до нього "будуть застосовані поліцейські заходи".

У поліції повідомили УП, що у Києві введена поліцейська спецоперація, а з чоловіком ведуть перемовини.

 
 

Доповнюється...

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Теми: Кабінет міністрівнадзвичайна подія
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