Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Військові провели першу репетицію параду до Дня Незалежності

Середа, 4 серпня 2021, 12:01
Військові провели першу репетицію параду до Дня Незалежності

3 серпня відбулася перша репетиція парадних розрахунків до параду військ з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України.

Джерело: сайт Національної гвардії

Деталі: Зазначається, що на злітну смугу ДП "Антонов" з’їхалися тисячі військовослужбовців та співробітників силових структур.

 

Пішу колону зведених парадних розрахунків Національної гвардії представлятимуть 4 "коробки": військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесна Варта", кінологічний підрозділ зі службовими собаками, курсанти Національної академії та зведений оркестр Національної гвардії України.

Передбачається, що цьогоріч парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком. Основною відмінністю стало те, що тепер ногу під час руху потрібно підіймати на 10-15 см.

 
 

Українська правда
Теми: День Незалежностісвяткуванняармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
День Незалежності
Зеленський привітав Грузію із днем незалежності: Окупант програє
У Молдові в День незалежності зафіксували вже кілька дзвінків про "мінування"
Міноборони відповіло Лукашенку: Бажаємо такого ж "мирного неба", як в Україні
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: