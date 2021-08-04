Військові провели першу репетицію параду до Дня Незалежності

3 серпня відбулася перша репетиція парадних розрахунків до параду військ з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України.

Джерело: сайт Національної гвардії

Деталі: Зазначається, що на злітну смугу ДП "Антонов" з’їхалися тисячі військовослужбовців та співробітників силових структур.

Пішу колону зведених парадних розрахунків Національної гвардії представлятимуть 4 "коробки": військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесна Варта", кінологічний підрозділ зі службовими собаками, курсанти Національної академії та зведений оркестр Національної гвардії України.

Передбачається, що цьогоріч парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком. Основною відмінністю стало те, що тепер ногу під час руху потрібно підіймати на 10-15 см.