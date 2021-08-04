Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Військові провели першу репетицію параду до Дня Незалежності

Середа, 4 серпня 2021, 12:01

3 серпня відбулася перша репетиція парадних розрахунків до параду військ з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України.

Джерело: сайт Національної гвардії

Деталі: Зазначається, що на злітну смугу ДП "Антонов" з’їхалися тисячі військовослужбовців та співробітників силових структур.

 

Пішу колону зведених парадних розрахунків Національної гвардії представлятимуть 4 "коробки": військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесна Варта", кінологічний підрозділ зі службовими собаками, курсанти Національної академії та зведений оркестр Національної гвардії України.

Передбачається, що цьогоріч парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком. Основною відмінністю стало те, що тепер ногу під час руху потрібно підіймати на 10-15 см.

 
 

Українська правда
Теми: День Незалежностісвяткуванняармія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Білоруська спортсменка Тимановська прилетіла у Варшаву

Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт

У Фірташа забрали Запорізький титано-магнієвий комбінат

В найближчі два тижні можливий спалах COVID-19 – КШЕ

ЄС очікує від Києва скасування практики видачі двох дійсних закордонних паспортів

РНБО доручила уряду покласти обов’язки голови Укрзалізниці на Кубракова

Усі новини...
День Незалежності
Наш біль та наш бій. Навіщо потрібна "Кримська платформа"?
Верховна Рада запланувала урочисте засідання на 24 серпня
"Кримська платформа", парад і дрон-шоу – в ОП розповіли, як святкуватимуть День незалежності
Останні новини
03:48
У Бангладеш від удару блискавки загинули 17 гостей весілля
02:59
США планують дозволити в’їзд тільки вакцинованим іноземним туристам
02:15
Через пожежі в Туреччині українських туристів евакуювали морем
01:50
фото, відеоМаск показав переміщення ракети Starship на орбітальний стартовий майданчик
00:58
Рішення щодо Запорізького титано-магнієвого комбінату Фірташа оскаржать
00:23
Білоруська спортсменка Тимановська прилетіла у Варшаву
00:03
Справа Гонгадзе: суддя Верховного Суду отримав догану через затягування розгляду
23:15
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт
23:00
Граната в Кабміні: прокуратуру просять врахувати психоемоційний стан ветерана
22:16
У Фірташа забрали Запорізький титано-магнієвий комбінат
Усі новини...