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Франція дозволила українцям поїздки до своїх заморських територій без cпеціальної візи

Середа, 4 серпня 2021, 12:54
Фото з Twitter La France en Ukraine

Франція дозволила громадянам України – власникам біометричних паспортів та, в умовах пандемії, зі щепленням від коронавірусу подорожувати до своїх заморських територій країни без спеціальної візи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує посольство Франції в Україні.

"Відмінна новина: українцям з біометричним паспортом і повним курсом вакцинації більше не потрібна віза для поїздки на французькі заморські території. Цей захід підтверджує #динамізм наших туристичних обмінів", – заявили у посольстві.

Загалом для іноземців раніше вимагалося отримати для поїздки до французьких заморських територій спеціальну візу, тому що вони не входять до Шенгенської зони – хоча з деякими типами Шенгенської візи поїздки були можливими. Водночас для громадян ЄС та країн Шенгенської зони для коротких візитів такої вимоги не висували.

Нагадаємо, Франція вже відкрила кордони для всіх типів подорожей українців – за наявності повного курсу щеплення однією з вакцин, затверджених регулятором ЄС, або свіжого негативного тесту.

Теми: Франціятуризмкоронавірусбезвіз


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