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Шмигаль на тлі Олімпіади анонсував надбавки тренерам

Середа, 4 серпня 2021, 13:27
Фото КМУ

Кабінет міністрів планує прийняти рішення про надбавки для тренерів центрів олімпійської підготовки.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 4 серпня

Пряма мова: "Стосовно роботи уряду в контексті підтримки спорту – приймаємо сьогодні важливий документ, який передбачає підвищення виплат працівникам центів олімпійської підготовки.

Проєктом акту пропонуємо з 2022 року встановити надбавки від 15 до 100% посадового окладу за особливі умови  праці, тренерську кваліфікацію та підготовку спортсменів".

Деталі: За словами очільника уряду, це допоможе створити більш сприятливі умови роботи для тренерів найвищої кваліфікації, які навчатиму наступне покоління українських переможців "на всіх видах спорту на всіх світових змаганнях".  

Ірина Балачук, УП
Теми: Кабінет міністрівШмигаль Олімпіада


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