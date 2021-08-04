Шмигаль на тлі Олімпіади анонсував надбавки тренерам

Кабінет міністрів планує прийняти рішення про надбавки для тренерів центрів олімпійської підготовки.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 4 серпня

Пряма мова: "Стосовно роботи уряду в контексті підтримки спорту – приймаємо сьогодні важливий документ, який передбачає підвищення виплат працівникам центів олімпійської підготовки.

Проєктом акту пропонуємо з 2022 року встановити надбавки від 15 до 100% посадового окладу за особливі умови праці, тренерську кваліфікацію та підготовку спортсменів".

Деталі: За словами очільника уряду, це допоможе створити більш сприятливі умови роботи для тренерів найвищої кваліфікації, які навчатиму наступне покоління українських переможців "на всіх видах спорту на всіх світових змаганнях".