Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмигаль на тлі Олімпіади анонсував надбавки тренерам

Середа, 4 серпня 2021, 13:27
Шмигаль на тлі Олімпіади анонсував надбавки тренерам
Фото КМУ

Кабінет міністрів планує прийняти рішення про надбавки для тренерів центрів олімпійської підготовки.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 4 серпня

Пряма мова: "Стосовно роботи уряду в контексті підтримки спорту – приймаємо сьогодні важливий документ, який передбачає підвищення виплат працівникам центів олімпійської підготовки.

Проєктом акту пропонуємо з 2022 року встановити надбавки від 15 до 100% посадового окладу за особливі умови  праці, тренерську кваліфікацію та підготовку спортсменів".

Деталі: За словами очільника уряду, це допоможе створити більш сприятливі умови роботи для тренерів найвищої кваліфікації, які навчатиму наступне покоління українських переможців "на всіх видах спорту на всіх світових змаганнях".  

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівШмигаль Олімпіада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: