Діяльність Зеленського схвалюють все менше людей – соціологія
Середа, 4 серпня 2021, 13:43
Згідно з опитуванням, все більше людей не схвалюють діяльність президента Володимира Зеленського, а все менше – схвалюють.
Джерело: КМІС
Деталі: Згідно з відповідями респондентів, 56,1% людей не схвалюють діяльність Зеленського. У червні таких було 52,7.
Серед українців, хто схвалює діяльність президента, 29,1%, місяцем раніше було 34,1%.
Довідково: Опитування провели з 24 липня по 1 серпня 2021 року методом особистого (face-to-face) інтерв’ю. Опитано 2028 респондентів, що мешкають у 105 населених пунктах усіх регіонів України.
Українська правда