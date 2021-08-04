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Діяльність Зеленського схвалюють все менше людей – соціологія

Середа, 4 серпня 2021, 13:43
Діяльність Зеленського схвалюють все менше людей – соціологія
фото: Дмитро ЛАрін, УП

Згідно з опитуванням, все більше людей не схвалюють діяльність президента Володимира Зеленського, а все менше – схвалюють.

Джерело: КМІС

Деталі: Згідно з відповідями респондентів, 56,1% людей не схвалюють діяльність Зеленського. У червні таких було 52,7.

Серед українців, хто схвалює діяльність президента, 29,1%, місяцем раніше було 34,1%.

 

Довідково: Опитування провели з 24 липня по 1 серпня 2021 року методом особистого (face-to-face) інтерв’ю. Опитано 2028 респондентів, що мешкають у 105 населених пунктах усіх регіонів України.

Українська правда

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Теми: Зеленськийсоціологія
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