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Палія оштрафували на 175 тисяч через лісову пожежу

Середа, 4 серпня 2021, 14:48

Тернопільчанин відшкодує державі понад 175 тисяч гривень за спалювання сміття, що призвело до лісової пожежі.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "4 серпня стало відомо про те, що Кременецькою місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення за ч. 1 ст. 245 ККУ стосовно жителя м. Шумськ, що спричинив пожежу в лісі, спалюючи сміття, а також заявлено позов до суду про відшкодування ним шкоди, завданої довкіллю".

Деталі: Йдеться про випадок, що стався у травні 2021 року.

Вироком Шумського райсуду чоловіка визнали винним в інкримінованому злочині й призначили йому покарання у вигляді 2 років обмеження волі з випробувальним терміном на 1 рік.

Також задоволено позов про відшкодування шкоди на суму понад 175 тисяч гривень.

Українська правда
Теми: пожежагрошіДСНС


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