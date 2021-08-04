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Вбивство на замовлення в Одесі: кілер прилетів із Варшави

Середа, 4 серпня 2021, 18:32
Вбивство на замовлення в Одесі: кілер прилетів із Варшави
Фото: поліція

Одеські поліцейські вважають, що вбивство чоловіка 3 серпня в Одесі було замовним, а підозрюваним є громадянин Грузії, який нещодавно прилетів з Варшави начебто саме для виконання вбивства. 

Джерело: керівник ГУ НП в області Олег Бех під час брифінгу, цитує "Укрінформ

Пряма мова Беха: "Про стрілянину у дворі будинку 53-А по вул. Малиновського сповістила о 14 год. 32 хв. до поліції мешканка будинку, де проживав 25-річний загиблий. Невідомий, що відкрив вогонь з автомата, втік з місця злочину на автомобілі. Слідчо-оперативна група знайшла пораненого 5-ма кулями, який помер у машині швидкої допомоги через значну втрату крові".

Деталі: За словами очільника управління, громадянин Грузії Ельмураз Мамедов 26 липня прилетів з Варшави до Одеси. Там він разом із спільниками начебто зняв в оренду квартиру поряд з будинком, де проживав із сім’єю загиблий Лачин Мамедов. Тоді ж зловмисник придбав Mercedes з болгарською реєстрацією.

Ймовірного співучасника злочину вже затримали в аеропорту "Бориспіль" для проведення слідчих дій.

Бех повідомив, що правоохоронці встановили власницю квартири та чоловіка, що оплачував оренду житла для кілера в Одесі.

Наразі поліція шукає 27-річного кілера. Його автомобіль вже виявили на вулиці Філатова в Одесі. У салоні його машини був пістолет-кулемет, в магазині якого ще залишились дві кулі.

Що передувало: 3 серпня у дворі багатоповерхівки на вулиці Малиновського в Одесі невідомий вистрілив у чоловіка, який згодом помер у лікарні. По місту ввели поліцейську операцію "Сирена".

Теми: Одесакримінал
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