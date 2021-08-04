ЄС очікує від Києва скасування практики видачі двох дійсних закордонних паспортів

В ЄС закликали Україну скасувати для українців можливість мати два чинні паспорти для виїзду за кордон одночасно.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у четвертому звіті Єврокомісії в рамках механізму призупинення безвізових режимів.

Зокрема, у звіті зазначається, що Польща ідентифікувала громадян України, які мають більше одного законно оформленого паспорта, іноді зі зміненими особистими даними, які могли б дозволити їм залишатися в ЄС за межами обмеження 90 днів у будь-який 180-денний період.

Тому в ЄС очікують, що Україна не тільки припинить видавати два чинні паспорти для виїзду за кордон, а й скасує чинність вже виданих додаткових документів.

"Скасувати можливість для громадян України мати одночасно більше одного дійсного паспорта; припинити видачу таких "додаткових" паспортів та скасувати чинність тих, які були видані" - говорить текст рекомендації Єврокомісії для України.

Як повідомлялося, в ЄС заявили, що в цілому Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації, однак наголосили на необхідності робити більше в сфері антикорупції, протидії відмиванню грошей і боротьби з організованою злочинністю.

Рада ЄС затвердила механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами у лютому 2017 року. В документі прописано п’ять причин, через які можливе призупинення безвізу. Чотири з них стосуються міграції. ЄС залишає за собою право повернути візи для будь-якої країни, що перетворюється на джерело міграційної загрози. П’ята причина для можливого скасування безвізу – відкат у проведенні реформ.