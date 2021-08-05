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Помер Марчук. СБУ назвала причину смерті

Четвер, 5 серпня 2021, 09:44
Помер Марчук. СБУ назвала причину смерті
Укрінформ

Помер український державний діяч, перший глава СБУ, четвертий прем’єр-міністр України Євген Марчук.

Джерело: дружина Марчука Лариса Івшина у Facebook, СБУ

Пряма мова: "Чорний день... помер ЄК… зупинилося серце".

Деталі: Служба безпеки України повідомила про причини смерті. "Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево легеневу недостатність", - йдеться у повідомленні.

Довідково: Марчуку було 80 років. Був першим головою Служби безпеки України. За президентства Леоніда Кучми Марчук був віце-прем'єр-міністром в уряді Віталія Масола.

З 21 листопада 2018 року по 19 травня 2019 року був уповноваженим представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУ
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