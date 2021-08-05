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Окупанти обстріляли Красногорівку: снаряд розніс квартиру, у чоловіка множинні рани

Четвер, 5 серпня 2021, 15:39
Окупанти обстріляли Красногорівку: снаряд розніс квартиру, у чоловіка множинні рани

Російсько-окупаційні війська обстріляли Красногорівку Донецької області, є постраждалий серед цивільного населення.

Джерело: речник командування Об’єднаних сил Віталій Саранцев у коментарі УП, прокуратура Донеччини

Деталі: Про обстріл повідомили у мережі. УП підтвердили в пресцентрі ООС, що на місці зараз працюють представники СЦКК для кваліфікації обстрілу.

Саранцев повідомив, що постраждалим є чоловік 1965 року народження.

UPD: Пізніше прокуратура Донеччини повідомила, що розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, вранці 5 серпня 2021 року представники незаконних збройних формувань РФ здійснили артилерійський обстріл Красногорівки.

Один із снарядів влучив у квартиру багатоповерхового житлового будинку, у якому на момент обстрілу перебував власник помешкання. Чоловіка з множинними осколковими пораненнями різних частин тіла доставлено швидкою медичної допомогою до Курахівської міської лікарні.

 

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: війна
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