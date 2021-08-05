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Український боксер вийшов у фінал Олімпіади-2020

Четвер, 5 серпня 2021, 09:57
Український боксер вийшов у фінал Олімпіади-2020
Фото НОК України та олімпійська команда

Український боксер Олександр Хижняк, який виступає у вазі до 75 кг, вийшов у фінал Олімпійських Ігор у Токіо, здолавши у півфіналі філіпінця Еуміря Марсьяля.

Джерело: Суспільне

Деталі: Повідомляється, що українець у чвертьфіналі долав своїх суперників рішенням суддів, а  Марсьяль впорався з обома своїми опонентами завдяки нокаутам.

Регламент півфінального бою передбачав три раунди по три хвилини. У першому раунді судді віддали мінімальну перевагу Марсьялю. У другому раунді на обличчі Хижняка почала проявлятися кров, тому троє з п'яти суддів заявили про поразку українця.

У вирішальному раунді Хижняк за роздільним рішенням суддів переміг.

У другому півфіналі на ринг вийшли представник Олімпійського комітету Росії – кримчанин Гліб Бакши та бразилець Геберт Соуза.

За підсумками двох раундів Соуза випереджав кримчанина Бакши. Бразилець до кінця бою втримав перевагу, не давши себе нокаутувати, і здобув перемогу.

Для довідки: Хижняку 26 років, він представник Полтавської області у вазі до 75 кг.

Хижняк – чемпіон світу-2017 у середній вазі. Крім цього, на міжнародному рівні він вигравав Євро у 2017 році, а також дві медалі Європейських Ігор – у 2019 ("золото") та 2015 ("бронза").

Передісторія:

  • Фінал Олімпіади-2020 з боксу у вазі до 75 кг відбудеться 7 серпня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Олімпіадаспорт
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