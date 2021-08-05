Зеленський порадив покинути Донбас українцям, які відчувають себе росіянами

Президент Володимир Зеленський закликав жителів тимчасово окупованого Донбасу, які відчувають себе громадянами Росії, шукати собі житло в РФ, бо ця територія буде деокупована.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю телеканалу "Дом"

Пряма мова: "Я вважаю, якщо ти живеш на території тимчасово окупованого Донбасу та, якщо ти вважає, що "Наша справа права - нам в РФ, ми росіяни". Велика помилка залишатися жити на Донбасі. Ця територія ніколи не буде російською.

Заради своїх дітей та онуків вже потрібно їхати шукати собі місце в РФ. Без України на цій території цивілізації не буде.

Якщо ти відчуваєш себе українцем і поважаєш прапор України. Поважаєш українську мову. Навіть якщо тебе не вчили в школі. Сам почитуй книжки. Якщо ти відчуваєш, що ти українець - будь там. Тримайся. Ця земля буде деокупована".

Деталі: За словами Зеленського, люди на Донбасі стануть на сторону України. Як приклад, він згадав повалення стіни у Німеччині.

Він вважає, що люди скористаються моментом і зруйнують "стіну", а тим, хто любить РФ, варто покинути окуповану територію, бо вони мають самі відчути: "гості вони, чи це - батьківщина".

Президент додав, що Україна продовжить прогресувати, а окупований Донбас стоїть на місці, тому щастя для людей, які зараз живуть там і яких все влаштовує, в Україні не буде.