Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський порадив покинути Донбас українцям, які відчувають себе росіянами

Четвер, 5 серпня 2021, 11:10
Зеленський порадив покинути Донбас українцям, які відчувають себе росіянами
ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Президент Володимир Зеленський закликав жителів тимчасово окупованого Донбасу, які відчувають себе громадянами Росії, шукати собі житло в РФ, бо ця територія буде деокупована. 

Джерело: Зеленський в інтерв’ю телеканалу "Дом"

Пряма мова: "Я вважаю, якщо ти живеш на території тимчасово окупованого Донбасу та, якщо ти вважає, що "Наша справа права - нам в РФ, ми росіяни". Велика помилка залишатися жити на Донбасі. Ця територія ніколи не буде російською.

Заради своїх дітей та онуків вже потрібно їхати шукати собі місце в РФ. Без України на цій території цивілізації не буде.

Якщо ти відчуваєш себе українцем і поважаєш прапор України. Поважаєш українську мову. Навіть якщо тебе не вчили в школі. Сам почитуй книжки. Якщо ти відчуваєш, що ти українець - будь там. Тримайся. Ця земля буде деокупована".

Деталі: За словами Зеленського, люди на Донбасі стануть на сторону України. Як приклад, він згадав повалення стіни у Німеччині. 

Він вважає, що люди скористаються моментом і зруйнують "стіну", а тим, хто любить РФ, варто покинути окуповану територію, бо вони мають самі відчути: "гості вони, чи це - батьківщина".

Президент додав, що Україна продовжить прогресувати, а окупований Донбас стоїть на місці, тому щастя для людей, які зараз живуть там і яких все влаштовує, в Україні не буде.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийДонбасокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
У Болгарії проросійський політик увібрався як священник і "прокляв" кортеж Зеленського
Відсутність рішення щодо вступу Швеції та України в НАТО є загрозою його єдності – Зеленський
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: