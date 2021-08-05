Крали сировину з нафтопроводу: в Україні затримали 13 учасників злочинної організації

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру 13 учасникам злочинної організації за фактами пошкодження об'єкту магістрального нафтопродуктопроводу та систематичної крадіжки нафтопродуктів.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Зазначається, що вони систематично в особливо великих розмірах крали нафтопродукти, що транспортуються через магістральний нафтопродуктопровід "Лисичанськ-Кременчук".

Під час розслідування проведено близько 120 негласних слідчих дій.

Силовики отримали дані про 16 учасників злочинної організації, які у складі трьох окремих груп під керівництвом мешканця Дніпра під’єдналися до магістральних нафтопродуктопроводів на території Полтавської області й викрадали вуглеводну сировину.

Надалі великогабаритними транспортними засобами вони перевозили її для зберігання на бази в Дніпропетровській області за підробленими товаро-транспортними документами.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів, розслідування триває.

В ОГП не повідомили суму втрат держави.