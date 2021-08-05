Одразу дві українки виступили у фіналі велотреку Олімпіади

Одразу дві українки Олена Старікова та Любов Басова виступили у фіналі велотреку Олімпіади-2020, проте залишилися без нагород.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Історичність цього фіналу полягала у тому, що Україна уперше в історії мала одразу двох представниць у цьому виді спорту.

Крім Старікової та Басової у фінал кейріну пройшли ще чотири велогонщиці - 21-річна Еліз Ендрюс із Нової Зеландії, нідерландка Шанне Браспенікс, канадки Келсі Мітчелл та Лорен Жене.

Фінал Олімпіади-2020 у кейріні складався з шести кіл, які велогонщиці мали долати на швидкість.

Старікова та Басова розпочали першою та другою. Проте не змогли втриматися на цих позиціях. У підсумку Старікова фінішувала четвертою, а Басова - шостою.

Олімпійською чемпіонкою стала нідерландка Браспенікс. Срібну та бронзову нагороди здобули Ендрюс та Жене.

У 2016 році Басовій вдалося досягти фіналу, проте поборотися за медаль вона не змогла - п'яте місце у підсумку.