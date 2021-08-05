У п'ятницю більшість України накриють грози та шквали
Четвер, 5 серпня 2021, 13:15
Найближчої доби в більшості регіонів України очікується складна погода зі зливами і шквальним вітром.
Джерело: синоптикиня Наталка Діденко в Facebook
Пряма мова: "Циклон 6-го серпня зумовить складну погоду на Заході, Півночі та в центральних областях України. Дощі, грози, зливи, шквали, град. Сильніший прояв метеоявищ – локально".
Деталі: На Півдні та Сході без ускладень, буде панувати спека.
Температура повітря на Сході, Півдні та в більшості центральної частини України передбачається в межах +29+34 градусів.
На Заході буде найсвіжіше, +22+27 градусів.
На Півночі +25+29 градусів.
У Києві в п'ятницю - грозові дощі, місцями шквалисте посилення вітру.
Температура повітря очікується в межах +27 градусів.
Українська правда