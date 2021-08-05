У п'ятницю більшість України накриють грози та шквали

Найближчої доби в більшості регіонів України очікується складна погода зі зливами і шквальним вітром.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Пряма мова: "Циклон 6-го серпня зумовить складну погоду на Заході, Півночі та в центральних областях України. Дощі, грози, зливи, шквали, град. Сильніший прояв метеоявищ – локально".

Деталі: На Півдні та Сході без ускладень, буде панувати спека.

Температура повітря на Сході, Півдні та в більшості центральної частини України передбачається в межах +29+34 градусів.

На Заході буде найсвіжіше, +22+27 градусів.

На Півночі +25+29 градусів.

У Києві в п'ятницю - грозові дощі, місцями шквалисте посилення вітру.

Температура повітря очікується в межах +27 градусів.