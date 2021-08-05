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На навчаннях "Захід-2021" "відбиватимуть напад" на Росію і Білорусь

Четвер, 5 серпня 2021, 13:39
На навчаннях Захід-2021 відбиватимуть напад на Росію і Білорусь
Фото Міноборони Білорусі

Міноборони Білорусі заявляє, що військові російсько-білоруські навчання "Захід-2021" будуть носить оборонний характер, на них відпрацюють сценарій розв'язання агресії проти Союзної держави.

Джерело: сайт Міноборони Білорусі

Дослівно Міноборони Білорусі: "" Захід-2021" носить суто оборонний характер, і його проведення не несе ніякої загрози ні для європейської спільноти в цілому, ні для сусідніх країн зокрема. Воно дозволить на практиці удосконалювати механізм спільного використання оборонної інфраструктури та перевірити готовність і здатність регіонального угруповання військ виконати завдання за призначенням".

Деталі: Повідомляється, що під час навчань відпрацюють сценарій "загострення міжнародних протиріч, який призводить до розв'язання агресії проти Союзної держави".

Росія і Білорусь будуть протистояти "діяльності незаконних збройних формувань, сепаратистських і міжнародних терористичних організацій, що мають зовнішню підтримку".

"Захід-2021" пройде в період з 10 по 16 вересня на території Білорусі (полігони "Обуз-Лісновський", "Доманівський", "Ружанський" і "Брестський") і 9 полігонах Росії ( "Кирилівський", "Струги Червоні", "Муліно", "Погонове", "Хмелівка", "Правдинський", "Добровольський", "Дорогобуж", "Вольський").

До навчань на території Білорусі залучать близько 12 800 осіб, в тому числі близько 2500 російських і до 50 казахстанських військовослужбовців.

Також буде задіяно до 350 одиниць бронетанкової техніки, в тому числі близько 140 танків; близько 110 одиниць артилерії і РСЗВ; понад 30 літаків і вертольотів.

На території Росії будуть задіяні 400 білоруських військовослужбовців і більше 30 одиниць бойової техніки.

Повідомляється, що після закінчення навчань в термін до 30 вересня особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка повернуться до пунктів постійної дислокації.

Українська правда

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Теми: РосіяБілорусьЗбройні сили
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