СБУ заявляє, що викрила банду рекетирів з числа поліції: фігурують і члени "Нацкорпусу"

Служба безпеки України заявляє, що в рамках масштабної спецоперації на Харківщині ліквідувала потужне злочинне угруповання, яке обкладало "даниною" бізнесменів на Харківщині.

Джерело: пресцентр СБУ, джерело УП в правоохоронних органах, Офіс генпрокурора

Дослівно СБУ: "До його складу були залучені близько 50 осіб, серед яких діючі правоохоронці, а також чоловіки із досвідом ведення бойових дій".

Деталі: За даними джерела УП, серед затриманих – кілька членів харківського обласного осередку політичної партії "Національний корпус".

За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Мали чітку структуру і вчиняли тяжкі злочини економічного та насильницького характеру.

Обсяг їхнього "прибутку" становив понад 1 млн грн щомісяця, зазначають в СБУ.

Зокрема, вони "обклали даниною" місцевих підприємців і якщо останні відмовлялися давати їм гроші, то зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою.

Підприємцям, які відмовлялися платити "данину", рекетири також підпалювали автомобілі.

Зазначається, що угруповання мало значний вплив на представників органів місцевої влади. СБУ задокументувала, що його злочинній діяльності сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської міської ради.

5 серпня співробітники СБУ провели низку обшуків (за даними ОГП - 55 обшуків -ред.)та вилучили великi суми грошей, чорновi записи облiку "поборів з підприємців", зброю, боєприпаси, а також посвiдчення дiючих спiвробiтникiв Національної поліції.

Дії зловмисників кваліфікуються за наступними статтями Кримінального кодексу України: ст.255 ("створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній"); ст.189 ("вимагання"); ст.206 ("протидія законній господарській діяльності").

Учасникам злочинного угруповання готується повідомлення про підозру. Про кількість затриманих СБУ не повідомляє.

Офіс генпрокурора водночас вказує затримання сімох учасників банди, в тому числі організатора.

Водночас керівник центрального штабу Нацкорпуса, колишній командир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що серед представників НК, кого обшукують, більшість - ветерани з активною проукраїнською позицією.

На його думку, президент Володимир Зеленський "розпочав зачистку вулиці, розуміючи, що восени на нього чекають масові протести".