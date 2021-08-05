Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ заявляє, що викрила банду рекетирів з числа поліції: фігурують і члени "Нацкорпусу"

Четвер, 5 серпня 2021, 14:07
СБУ заявляє, що викрила банду рекетирів з числа поліції: фігурують і члени Нацкорпусу
СБУ

Служба безпеки України заявляє, що в рамках масштабної спецоперації на Харківщині ліквідувала потужне злочинне угруповання, яке обкладало "даниною" бізнесменів на Харківщині.

Джерело: пресцентр СБУ, джерело УП в правоохоронних органах, Офіс генпрокурора

Дослівно СБУ: "До його складу були залучені близько 50 осіб, серед яких діючі правоохоронці, а також чоловіки із досвідом ведення бойових дій".

Деталі: За даними джерела УП, серед затриманих – кілька членів харківського обласного осередку політичної партії "Національний корпус".

За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Мали чітку структуру і вчиняли тяжкі злочини економічного та насильницького характеру.

Обсяг їхнього "прибутку" становив понад 1 млн грн щомісяця, зазначають в СБУ.

Зокрема, вони "обклали даниною" місцевих підприємців і якщо останні відмовлялися давати їм гроші, то зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою.

Підприємцям, які відмовлялися платити "данину", рекетири також підпалювали автомобілі.

 

Зазначається, що угруповання мало значний вплив на представників органів місцевої влади. СБУ задокументувала, що його злочинній діяльності сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської міської ради.

5 серпня співробітники СБУ провели низку обшуків (за даними ОГП - 55 обшуків -ред.)та вилучили великi суми грошей, чорновi записи облiку "поборів з підприємців", зброю, боєприпаси, а також посвiдчення дiючих спiвробiтникiв Національної поліції.

 

Дії зловмисників кваліфікуються за наступними статтями Кримінального кодексу України: ст.255 ("створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній"); ст.189 ("вимагання"); ст.206 ("протидія законній господарській діяльності").

Учасникам злочинного угруповання готується повідомлення про підозру. Про кількість затриманих СБУ не повідомляє. 

Офіс генпрокурора водночас вказує затримання сімох  учасників банди, в тому числі організатора.

Водночас керівник центрального штабу Нацкорпуса, колишній командир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що серед представників НК, кого обшукують, більшість - ветерани з активною проукраїнською позицією.

На його думку, президент Володимир Зеленський "розпочав зачистку вулиці, розуміючи, що восени на нього чекають масові протести".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
СБУ
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
Дружині столичного наркодилера оголосили вирок за поширення роботи ППО
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: