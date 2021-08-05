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У Зеленського думають переформатувати уряд: варіанти на "виліт" восени

Четвер, 5 серпня 2021, 14:51
У Зеленського думають переформатувати уряд: варіанти на виліт восени
колаж УП

Кілька міністрів уряду Дениса Шмигаля можуть піти у відставку в новому політичному сезоні.

Джерело: співрозмовники УП у парламентській більшості.

Деталі: За даними джерел УП, в Офісі президента обговорюються можливі різні варіанти переформатування уряду.

Так головними претендентами на виліт з Кабміну називають: міністра оборони Андрія Тарана, міністра соцполітики Марину Лазебну, віцепрем’єра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

"Таран найбільш ймовірно з них всіх піде у відставку. У нього там провал на провалі", – зазначив один із впливових нардепів "Слуги народу".

Крім того в Офісі президента досить критично ставляться до роботи міністра культури Олександра Ткаченка та міністра юстиції Дениса Малюськи.

"Саша (Ткаченко) займається піаром і лише це в нього добре виходить. По-ділу там багато проблем", – зазначає інший співрозмовник у команді влади.

Водночас співрозмовники у Зе!Команді наголошують, що наразі кадрові рішення все ще вирішуються і остаточні висновки будуть у вересні.

"Там так швидко все міняється, що ми не можемо передбачити, що буде у вересні. Зараз можуть обговорювати одне, у вересні будуть інші обговорення. От доживемо до політичного сезону – все стане зрозуміло", – пояснив УП один із впливових членів Кабміну.

Читайте також: Ідеальна відставка: звільнити Шмигаля, щоб позбутись Авакова

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівЗеленський
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