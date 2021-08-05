Каратистка Терлюга здобуває третє олімпійське срібло для України

Українська каратистка Анжеліка Терлюга виборола срібну медаль Олімпіади в Токіо.

Джерело: трансляція Ігор на "Суспільному"

Деталі: У фінальному поєдинку Олімпійських ігор у карате (куміте) у ваговій категорії до 55 кг Терлюга поступилася болгарці Івет Горановій.

Під час поєдинку Анжеліка травмувала ногу, медики її "заморожували".

Це третя срібна медаль в активі олімпійської збірної України.