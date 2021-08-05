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Каратистка Терлюга здобуває третє олімпійське срібло для України

Четвер, 5 серпня 2021, 15:14
НОК України

Українська каратистка Анжеліка Терлюга виборола срібну медаль Олімпіади в Токіо.

Джерело: трансляція Ігор на "Суспільному"

Деталі: У фінальному поєдинку Олімпійських ігор у карате (куміте) у ваговій категорії до 55 кг Терлюга поступилася болгарці Івет Горановій.

Під час поєдинку Анжеліка травмувала ногу, медики її "заморожували".

Це третя срібна медаль в активі олімпійської збірної України.

Українська правда
Теми: Олімпіада


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