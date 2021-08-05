Суд арештував 13 російських літаків за польоти до окупованого Криму

Суд наклав арешт на 13 повітряних суден російського авіаперевізника, які використовувались для перевезення пасажирів з та до закритого Україною пункту пропуску "Сімферополь-авіа", що знаходиться на тимчасово окупованій Росією території АР Крим.

Джерело: прокуратура АР Крим

Деталі: Досудовим розслідуванням встановлене неодноразове порушення службовими особами однієї з російських авіакомпаній, яка здійснює регулярні рейси на окуповану територію, порядку в’їзду та виїзду з неї, з метою заподіяння шкоди інтересам України.

Зазначається, що у період з 2019 року і по теперішній час, в порушення норм міжнародного та українського законодавства, авіаперевізником незаконно використовуються 13 пасажирських літаків марки Airbus для переправлення осіб через державний кордон України, а на його офіційному вебсайті здійснюється безпосередній продаж квитків до окупованого РФ півострова.

Однак, наразі відомо, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення на окупований півострів.

В рамках цього кримінального провадження раніше наклали арешт на 211 повітряних суден.

Чому це важливо: Здійснення перельотів російськими (переважно) авіакомпаніями Україна розглядає як порушення норм міжнародного права, дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою кримінальну відповідальність.