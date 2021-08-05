На азовському курорті з озера витягли крокодила

На Арабатській стрілці, що на Азовському морі в Херсонській області, в озері помітили крокодила. Коли рятувальники витягли його з води, тварина була вже мертвою.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: У поліції Херсонщини розповіли, що про тварину повідомили двоє відпочивальників. Вони побачили крокодила у водоймі, яка утворилася на місці колишнього піщаного кар’єру. Коли вони помітили звіра, той нібито їв качку.

Правоохоронці оглянули озеро і виявили, що з води стирчить морда крокодила. Довжина тварини – близько півтора метра. На охорону території виставили шість поліцейських.

Пізніше аварійно-рятувальна служба Генічеська витягла тварину з води сітками. Коли крокодил опинився на березі, виявилося, що він мертвий. Причину його загибелі визначатимуть ветеринари.

Наразі ніхто не заявив про те, що у нього пропав крокодил.