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В Мадриді затримали одного з босів італійської мафії

Четвер, 5 серпня 2021, 17:12
Бос злочинного синдикату Доменіко Павільяніті. Фото: поліція Італії / АР

В Мадриді затримали італійця, який виявився лідером однієї з найбагатших злочинних організацій в світі.

Про це повідомила в четвер поліція Іспанії та Італії, пише "Європейська правда" з посиланням на АР.

Італійські карабінери ідентифікували затриманого як 60-річного Доменіко Павільяніті, лідера злочинного синдикату Ндрангета, що базується в Калабрії.

Як говориться в заяві національної поліції Іспанії, Павільяніті був заарештований в ході спільної операції з карабінерами. Італійська прокуратура повідомила, що арешт стався у вівторок.

Павільяніті під час затримання мав при собі підроблені португальські документи, що засвідчують особу, шість мобільних телефонів і 6000 євро готівкою.

Поліція вважає, що Павільяніті є главою клану Ндрангета, який діє по всьому світу зі своєї бази в трьох селах в італійському регіоні Калабрія.

У січні Павільяніті заочно засудили до 11 років, восьми місяців і 15 діб тюремного ув'язнення за серію злочинів, включаючи вбивство і співучасть у злочинах, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

Раніше він був засуджений в Італії до довічного тюремного ув'язнення, скороченим пізніше до 30 років, за серію вбивств і злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, починаючи з 1980-х років. Але він був звільнений в жовтні 2019 року через помилки при підрахунку його покарання, повідомила прокуратура.

Павільяніті втік до Іспанії, де нібито користувався допомогою і захистом "колег" із наркобізнесу.

Злочинний синдикат Ндрангета почав набирати сили після того, як сицилійська мафія прийшла в занепад.

Теми: ІспаніяІталіякримінал


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