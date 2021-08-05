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Лукашенко вирішив позбавляти громадянства Білорусі за "екстремізм"

Четвер, 5 серпня 2021, 17:36
Фото: Белсат

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив позбавляти за "екстремізм" білоруського громадянства осіб, які його отримали шляхом натуралізації. 

Джерело: пресслужба самопроголошеного президента Білорусі 

Деталі: Зокрема, Лукашенко підписав указ, який вносить зміни в інші документи. Йдеться про законодавство щодо громадянства Білорусі. 

У відповідних змінах закріпили процедуру втрати білоруського громадянства за участь в "екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі". Водночас, йдеться про втрату громадянства лише тими особами, які його набули. Тобто натуралізованих, а не тих, хто має білоруське громадянство від народження. 

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Теми: БілорусьЛукашенкогромадянство


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