Лукашенко вирішив позбавляти громадянства Білорусі за "екстремізм"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив позбавляти за "екстремізм" білоруського громадянства осіб, які його отримали шляхом натуралізації.

Джерело: пресслужба самопроголошеного президента Білорусі

Деталі: Зокрема, Лукашенко підписав указ, який вносить зміни в інші документи. Йдеться про законодавство щодо громадянства Білорусі.

У відповідних змінах закріпили процедуру втрати білоруського громадянства за участь в "екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі". Водночас, йдеться про втрату громадянства лише тими особами, які його набули. Тобто натуралізованих, а не тих, хто має білоруське громадянство від народження.

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