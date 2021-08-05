Мер Конотопа облив водою нардепа-слугу на сесії міськради

Під час сесії міської ради Конотопа між мером Артемом Семеніхіним та нардепом від "Слуги народу" Олександром Качурою відбулась сварка: міський голова хотів облити водою обранця, яку Качура приніс із собою, щоб продемонструвати якість води в місті.

Джерело: міський голова Конотопа Артем Семеніхін у Facebook, "Слуга народу" в Telegram, речник поліції Сумської області в коментарі УП

Деталі: У партії "Слуга народу" вже заявили, що за фактом нападу на нардепа порушили кримінальну справу за перешкоджання його діяльності. Там кажуть, що бійку спровокував міський голова разом із своєю охороною. Начебто нардеп порушив питання проблем міста, зокрема поганої якості води. Вказується, що Качура попросив Семеніхіна перевірити якість води у пляшці, яку приніс з собою.

Після цього начебто почалась штовханина. А вже за фактом бійки, як називають це в партії, правоохоронці порушили кримінальну справу.

Водночас, у поліції Сумщини УП повідомили, що справу відкрили за частиною 1 ст. 296 "Хуліганство". Дані щодо цього внесли до єдиної бази досудових розслідувань. Окрім того, Качура написав заяву за перешкоджання його діяльності. Справу за його заявою також розслідують.

Міський голова Конотопа у соцмережах вирішив пояснити ситуацію, яка склалась під час сесії.

За його словами, до міської ради приїхав "одіозний" нардеп Качура, який "за ручку ходить з Новінським та підтримує Московський патріархат". Семеніхін каже, що сесія від початку опинилась від загрозою зриву.

Міський голова вважає, що "трохи облив" Качуру "святою водичкою" Конотопа.

Він стверджує, що Качура почав його провокувати ще на початку сесії на якісь дії.

"Він поливав брудом все місто у моїй особі, розказував, як в нас все погано, яка в нас вода погана", – розповів Семеніхін.

Очільник міста повідомив, що звертається до правоохоронців, оскільки Качура начебто почав його шантажувати в обмін на те, щоб представник "Слуги народу" зайняв посаду секретаря міськради.