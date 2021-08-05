Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Франції розбився літак з туристами: троє загиблих

Четвер, 5 серпня 2021, 19:46

У французькому департаменті Савойя розбився невеликий літак з туристами, троє людей загинули, ще одна особа у важкому стані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France info.

Авіакатастрофа сталася у четвер, 5 серпня, на дорозі, що веде до перевалу Глендон у місті Сен-Коломбан-де-Вільяр. Літак з чотирма людьми на борту розбився близько 15.00. Троє загинули в результаті катастрофи, а четвертий, що катапультувався з літака, у важкому стані. Його доставили на гелікоптері до лікарняного центру Ліонського університету.

Літак, який злетіві з льотного клубу з Атлантичної Луари, загорівся "незабаром після катастрофи", йдеться у пресрелізі префектури Савойї.

На місці катастрофи знаходяться близько 30  пожежників, а також жандарми і медики.

"Обставини катастрофи наразі невідомі і будуть визначені в рамках судового розслідування", - заявили у префектурі.

Теми: Франціяавіа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ готується до чергової хвилі COVID: розглядають три сценарії

ВідеоУкраїнка застрибнула в ТОП-5 Олімпіади, але пройшлась по функціонерах: "Абсолютно сама!"

Кінець епохи: Мессі йде з "Барселони" після 21 року гри за клуб

Україна вважає некоректними претензії щодо паспортів від ЄС

відеоЗеленський поклав на Путіна відповідальність за успіх деокупації Донбасу та Криму

Голові Харківської облради обрали запобіжний захід

Усі новини...
Франція
Франція дозволила українцям поїздки до своїх заморських територій без cпеціальної візи
SkyUp почне літати з Києва до Парижа та Ніцци
У Франції затвердили "паспорти здоров’я" і обов'язкову вакцинацію медиків попри протести
Останні новини
04:39
Apple просканує зображення та повідомлення в iPhone в США
03:45
ЗМІ: Білоруських чиновників, що намагалися ліквідувати Тимановську з Ігор, відправили додому
03:24
Польща: Росія використовуватиме Nord Stream 2 для політичного шантажу України
02:25
Кількість нових COVID-випадків у США сягнула піврічного максимуму
01:27
Повстанці з Тиграю захопили місто всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
00:37
30 людей загинули в атаці терористів в Буркіна-Фасо
23:51
Пожежі в Греції: Зеленський доручив відправити вогнеборців на допомогу
23:30
Moderna заявила про ефективність третьої дози проти штаму "Дельта"
22:52
МОЗ готується до чергової хвилі COVID: розглядають три сценарії
22:21
ВідеоУкраїнка застрибнула в ТОП-5 Олімпіади, але пройшлась по функціонерах: "Абсолютно сама!"
Усі новини...