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Зеленський поклав на Путіна відповідальність за успіх деокупації Донбасу та Криму

Четвер, 5 серпня 2021, 19:51
Зеленський поклав на Путіна відповідальність за успіх деокупації Донбасу та Криму
фото: дмитро ларін, уп

Президент Володимир Зеленський наголосив, що 90% успіху в питаннях повернення окупованих Росією українських територій залежать від однієї людини – глави РФ Володимира Путіна.

Джерело: Зеленський під час інтерв'ю телеканалу "Дом"

Пряма мова Зеленського: "Я сьогодні вважаю, я абсолютно це не приховую, і президент РФ знає мою думку - я вважаю, що сьогодні 90% успіху в питанні повернення Донбасу, в мирі, в Україні, в деокупації наших територій залежить від однієї людини. І точно треба знати, що він з цим живе. І люди на Донбасі повинні це розуміти. Вони не повинні жити якимись ілюзіями ось "якби та якби". Немає ніяких "якби та якби".

Так, ми збираємо французів, німців, американців, інших підключаємо, британців, канадців, різних - з усіх боків тиснути, арабські країни і так далі. Не хочу говорити все, що ми робимо...

...(бойовики) КПВВ закривають. Ось воно, це, до речі, один з тих пунктів, які підтверджують, що все залежить в більшій частині від президента Російської Федерації".

Деталі: Зеленський так і не назвав ім'я Путіна під час цієї заяви.

Чому це важливо: П'ятий президент Петро Порошенко неодноразово заявляв, що "ключі від миру" на Донбасі лежать в Кремлі.

Мається на увазі, що як би Україна та інші країни не захотіли, війна та її припинення завжди будуть залежати безпосередньо від рішення російського президента.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийДонбасокупаціяПутінРосія
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