Україна вважає некоректними претензії щодо паспортів від ЄС

Українська сторона вважає необгрунтованим докір Євросоюзу щодо наявності в українців двох чинних паспортів для виїзду за кордон одночасно і заклик до скасування видачі "додаткових" паспортів.

Про це йдеться у статті Гірше, але не катастрофічно: чи є шанс втратити безвіз після нового звіту ЄС.

Для українського уряду рекомендація Брюсселя скасувати практику видачі двох паспортів і анулювати чинність вже виданих документів стала несподіванкою.

Максим Соколюк, очільник Державної міграційної служби, яка є відповідальною за видачу біометричних документів, в коментарі ЄвроПравді заявив, що Брюссель навіть не натякав, що бачить тут проблему.

"Точніше, роки 3 тому Словаччина та Угорщина справді піднімали цю тему – мовляв, як нам відрізняти українців, які мають два паспорти. Але ми дали чітке пояснення, яке ЄС задовольнило. І я був дуже здивований побачити те саме "звинувачення" у звіті Єврокомісії, хоча перед тим не було спроб отримати наші коментарі щодо цих претензій", - розповів Соколюк.

Як з’ясувалося, ініціатором абсурдної вимоги на адресу Києва стала Польща.

"Польща повідомила (Єврокомісію), що українська влада видавала одночасно два або три біометричних паспорти деяким своїм громадянам, що на практиці може призвести до того, що відповідні громадяни України перебуватимуть (на території ЄС) понад 90 днів протягом 180-денного періоду" – йдеться у робочому документі Єврокомісії.

В ДМС на це відповідають, що ЄС має всі можливості карати таких порушників.

"Для прикордонника ЄС немає проблеми рахувати 90-денний період, якщо він має дані про в’їзди та виїзди громадянина України за різними паспортами. Ми, ще коли розробляли паспорти, передбачили це: в українському паспорті є номер запису в держреєстрі, закріплений за людиною. І навіть якщо людина змінить своє ім’я та прізвище, зробить новий паспорт тощо – цей номер лишиться незмінним", - пояснює Соколюк.

Як повідомлялося, в останньому звіті щодо механізму призупинення безвізових режимів в ЄС закликали Україну скасувати для українців можливість мати два чинні паспорти для виїзду за кордон одночасно.