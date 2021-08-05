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Українка застрибнула в ТОП-5 Олімпіади, але пройшлась по функціонерах: "Абсолютно сама!"

Четвер, 5 серпня 2021, 22:21
Фото: Getty Images

Українська спортсменка Марина Килипко стала п’ятою у стрибках із жердиною на Олімпіаді, проте розповіла, що показати кращий результат їй завадила відсутність тренера, якого в Токіо не відправила Федерація легкої атлетики. 

Джерело: Килипко для Суспільного, очільник Федерації легкої атлетики України Равіль Сафіуллін у коментарі Tribuna.com

Пряма мова Килипко: "Справа у тому, що підготовка пройшла добре. Думаю, що усі бачили – я готова стрибати 4.70 метри тут. Зробила все, що від мене залежало. Єдине, що я вважаю – має бути тренер. Це стрибки із жердиною, у кожного індивідуально. І ніхто ніяк не зміг би мені допомогти. Чому тут не було тренера – досі я не почула відповіді ні від кого...

Я просила, говорила – мені треба тренер, що я готова. Якщо брати до уваги чемпіонат України, було видно, що мене "годували сніданками": потім, потім, усе буде потім. У підсумку я так і не почула, чому немає мого особистого тренера".

Деталі: Українка потрапила у фінал змагань та показала результат у 4.40 метри. Проте розповіла, що її тренера Віктора Шевцова не було в Токіо. Сам він займався спортсменкою з початку кар’єри, готував її до Олімпіади в Ріо та Токіо.  

Килипко розповіла, що мала розмови із представниками федерації щодо присутності Шевцова в Токіо. Проте, все одно поїхала в Японію сама. 

Так само без тренера в Токіо полетала ще одна українська стрибунка Яна Гладійчук. Проте вона у фінал не пройшла. 

Килипко у розпачі розповіла, що у сльозах просила федерацію відправити тренера, проте функціонери перекладали відповідальність з одного на іншого. 

Спортсменка відзначила, що змогла без тренера досягти високого результату, проте могла виступити краще. 

Сафіуллін розповів, що не чув про такі проблеми Килипко та не розуміє, чому чує про це від журналістів. Результат стрибунки він назвав "успіхом", зважаючи на те, що вона відібралась на Олімпіаду в останній момент. 

Пряма мова Килипко: "Сьогодні вийшла на стрибки, дивлюся на трибуни - жодної души з України. Я сама, абсолютно сама. У всіх тренери сидять, підтримка хоч якась - я одна. Через 30-40 хвилин, нарешті, вирішили прийти. Але це мені вже нічого не дає. Ніхто не знає, як я стрибаю, що мені треба. 

Дуже важко бути одною, дуже багато людей підтримують. І хотілося показати високий результат. І дуже задоволена тим, що я - п'ята. Рада, що п'ята, вважаю, що п'яте місце у фіналі Олімпійських Іграх - хороше, високе місце. Але було б усе інакше, тому що тренер знає мене від "А" до "Я". Ми 15 років разом, і мені дуже сильно його не вистачало".

Довідково: Марина Килипко – 25-річна стрибунка із жердиною. Це вже друга Олімпіада в її житті. У 2016 вона показала 14 результат та не потрапила у фінал змагань. У 2021 році на чемпіонаті України спортсменка встановила особистий рекорд – 4.70 метри

Українська правда
Теми: Олімпіадаспорт


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