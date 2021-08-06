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30 людей загинули в атаці терористів в Буркіна-Фасо

П'ятниця, 6 серпня 2021, 00:37
30 людей загинули в атаці терористів в Буркіна-Фасо

30 осіб, зокрема 15 солдатів, загинули в результаті, ймовірно, нападу джихадистів на села в Буркіна-Фасо недалеко від кордону з Нігером.

Джерело: AFP з посиланням на міністерство оборони країни та регіонального представника добровольчих сил самооборони VDP

Деталі: Регіональний представник добровольчих сил самооборони VDP заявив, що напади сталися в адміністративному районі Буркіна-Сахель, в результаті яких постраждали села Бадноого, Бассіан, Токабангу і Гадба недалеко від кордону з Нігером, а також район Пенса в Центрально-Північному регіоні.

Як повідомляється, села "зазнали  нападів збройних терористичних груп", в результаті яких загинули 11 мирних жителів. Також була викрадена худоба, а майно – підпалене.

Туди відправили підрозділ солдатів і цивільні допоміжні підрозділи, але 15 солдатів і чотири людини з допоміжних підрозділів також були вбиті.

Десять нападників "нейтралізували".

Повідомляється, що район, де сталися атаки, "зараз знаходиться під контролем військових частин, і контрнаступ з пошуку нападників триває на землі і в повітрі".

Буркіна-Фасо бореться з нападами з боку сил, що включають "Групу на підтримку ісламу і мусульман", пов'язану з "Аль-Каїдою", і "Ісламську державу в Великий Сахарі" (ISGS).

"Українська правда" у Threads

Теми: Африкатероризм
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