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Apple просканує зображення та повідомлення в iPhone в США

П'ятниця, 6 серпня 2021, 04:39
Apple просканує зображення та повідомлення в iPhone в США

Apple просканує зображення та зашифровані повідомлення в iPhone в США на предмет сексуального насильства над дітьми.

Джерело: AP, провідний дослідник криптографії з Університету Джона Хопкінса Метью Грін

Деталі: Останні зміни з'являться в цьому році як частина оновлень операційного програмного забезпечення для iPhone, Mac і Apple Watch.

Зазначається, що для цього використають інструмент neuralMatch. Він призначений для виявлення відомих зображень сексуального насильства над дітьми і скануватиме зображення перед їх завантаженням в iCloud. Якщо neuralMatch знайде збіг, зображення перегляне людина. У разі підтвердження наявності дитячої порнографії обліковий запис користувача відключать і повідомлять Національний центр зниклих безвісти і експлуатованих дітей.

Система виявлення відзначатиме тільки ті зображення, які вже є в базі даних центру відомої дитячої порнографії. AP пише, що "батькам, які роблять невинні фотографії дитини у ванній, мабуть, нема про що турбуватися".

Окремо Apple планує сканувати зашифровані повідомлення користувачів на предмет відвертого сексуального змісту як захід безпеки для дітей.

Метью Грін попередив, що систему можна використовувати для фальсифікації невинних людей, відправляючи їм, здавалося б, нешкідливі зображення, призначені для пошуку збігів з дитячою порнографією.За словами  Гріна, це може обдурити алгоритм Apple і попередити правоохоронні органи, і за його словами, "дослідники змогли зробити це досить легко".

Інші порушення можуть включати стеження з боку уряду за дисидентами або протестувальниками.

Зазначається, що технологічні компанії, включаючи Microsoft, Google, Facebook тощо протягом багатьох років ділилися цифровими відбитками відомих зображень сексуального насильства над дітьми. Apple використовувала їх для сканування користувальницьких файлів, що зберігаються в її службі iCloud, яка не так надійно зашифрована, як дані на пристрої, на предмет дитячої порнографії.

Apple була однією з перших великих компаній, що впровадили "наскрізне" шифрування, при якому повідомлення шифруються, щоб їх могли прочитати лише їх відправники та одержувачі. Однак правоохоронні органи тривалий час вимагали від компанії доступу до цієї інформації для розслідування таких злочинів, як тероризм або сексуальна експлуатація дітей.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАтехнології
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