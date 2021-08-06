CNN: Поблизу Мінська може бути табір для політичних дисидентів

Біля селища Новоколосово за годину їзди від Мінська може знаходитися табір для політичних дисидентів.

Джерело: CNN

Деталі: "Табір" розташований на території радянського ракетного сховища, що займає більше 200 акрів. Неясно, яка частина території була відремонтована.

Зазначається, що ймовірний табір оточений трьома шарами електрифікованого паркану, має військову охорону, табличку "в'їзд заборонено" та вікна з ґратами.

CNN не вдалося отримати доступ до внутрішніх приміщень установи близько Новоколосово, і немає ніяких ознак того, що в таборі ще були ув'язнені.

Представник західної розвідки сказав CNN, що використання об'єкта як табору для військовополонених "можливе", хоча не було прямих доказів цього.

Місцеві жителі Новоколосово називають об'єкт "табором".

Нагадаємо: За даними правозахисного центру "Вясна", станом на 6 серпня в Білорусі визнані політичними в'язнями 608 осіб.