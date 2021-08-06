Прохолода протримається недовго – знову буде +35°

Значні дощі та грози 6 серпня пройдуть у більшості областей, температура вдень до 30-35°.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: В Україні, крім південно-східної та східної частини, короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях значні дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Зазначається, що температура вдень у західних областях 20-25°, у північних (крім Сумської), Черкаській та Одеській областях 24-29°, на решті території 30-35°.

У Києві та області вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень шквали 15-20 м/с. У столиці температура вдень 24-26°, на Київщині 24-29°.

Згідно з прогнозом, 7 серпня вночі в Україні, крім заходу, вдень 7 серпня та протягом 8 серпня у східних областях, Приазов'ї та Криму короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18° (у західних областях 10-15°), вдень 7 серпня 21-26°, 8 серпня 24-29°; на півдні та сході країни вночі 16-21°, вдень 27-32°, у східних областях місцями 35°.

У столичному регіоні на вихідні опади не очікуються, лише вночі 7 серпня короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 7 серпня 21-26°, 8 серпня 24-29°.

Синоптики прогнозують у західних, 9 серпня вночі і в східних, 10 серпня і в північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями короткочасний дощ, грозу; на решті території без опадів.

Температура на півдні та сході країни вночі 16-22°, вдень 29-35°; на решті території вночі 13-19°, вдень 24-30°, 10 серпня у західних областях 21-27°.

На Київщині 9 серпня опади не очікуються; 10 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.