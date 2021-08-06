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МОЗ повідомив про новий рекорд вакцинації

П'ятниця, 6 серпня 2021, 09:22
комцентр вакцинації

В Україні за добу 5 серпня вакцинували від коронавірусної хвороби 167 383 людини.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "Новий рекорд щеплень за добу! 167 383 людини вакциновано проти COVID-19 05 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 98 447 людей, повністю імунізовані - 68 936 людей".

Деталі: Зазначається, що протягом доби працювали: 894 мобільні бригади, 2 709 пунктів щеплення та 301 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 953 542 людини, з них отримали одну дозу – 3 953 540 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 284 166 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 237 706 щеплень.

Теми: вакцинаціяМОЗкоронавірус


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