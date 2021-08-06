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Музей історії урядів тепер можна відвідати в Google Maps: якість 11K

П'ятниця, 6 серпня 2021, 10:48
Музей історії урядів тепер можна відвідати в Google Maps: якість 11K
ФОТО GOOGLE.COM/MAPS

Міністерство цифрової трансформації разом з Google Україна перенесли в онлайн Музей історії урядів України.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook

Пряма мова: "Наша команда разом з Google Україна перенесла в онлайн Музей історії урядів України. В одному з найвищих рівнів якості зображення, які існують сьогодні, – 11К. Продовжуємо сприяти розвитку технологій і наближати Україну до цифрових стандартів сучасного світу". 

 
Фото google.com/maps

Деталі: У Музеї виставлені матеріали роботи урядів, починаючи з 1917 року.

Експозиція складається з надбання різних епох – від посвідчень, медалей та подарунків іноземних послів до технічних засобів, якими користувались співробітники урядового апарату.

 
Фото google.com/maps

За словами Федорова, висока чіткість зображення допоможе зануритись в історію керівництва та детально розгледіти музей. 

 
Фото google.com/maps

Пройти віртуальну екскурсію Музеєм історії урядів України можна тут.

Українська правда

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Теми: культураісторіяКабінет міністрів
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